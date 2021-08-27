前高雄市長韓國瑜心腹黃文財至民眾黨擔任媒體總監，外界解讀台北市長柯文哲欲拉攏韓粉選票，但此舉恐影響柯粉支持度。柯27日對此表示，找黃來幫忙只是考慮功能性，誰會去注意這人過去和誰很好，為何台灣社會一定要把人塗上顏色？

柯文哲今日主持防疫記者會，會上媒體詢問民眾黨找來黃文財幫忙，是否會擔心影響柯粉支持度？柯先是嘆了口氣，隨後表示我們每次說要打破藍綠、超越藍綠，這儼然成為整個台灣社會的惡夢，這也是我們很頭痛的問題。

柯說，他知道黃曾在媒體新新聞工作過，他認為這很好，因為民眾黨立委很多都是素人，黨團要問政時，還是要有些政治性的思考，因此找黃來幫忙只是考慮功能性，誰會去注意黃以前跟誰很好？

「為何台灣社會一定要把人塗上顏色？」柯感嘆，這很頭痛，他也不曉得怎麼辦，反正社會就是這樣，反正從1994年到現在，藍綠一直籠罩整個台灣政壇，他也不曉得要過幾年才能把這些問題有效的彌平。