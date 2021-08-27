經濟部數據顯示，受到疫情衝擊，7月零售業、餐飲業營業額年減10.3%、38.8%，預計在零售業及餐飲業隨全台疫情管制降級鬆綁，民眾外出消費、用餐意願提高，加上節慶效益挹注，有助帶動零售業及餐飲業營業額逐月回溫。

對於國內經濟，經濟部表示，由於5G、高效能運算、物聯網、車用電子等應用需求強勁，加上宅經濟商機依舊熱絡，以及傳產貨品市場需求回升，原材物料價格上漲，帶動我國7月出口及製造業生產續呈雙位數成長，分別年增34.7%、15.0%。民間消費方面，隨疫情趨緩外出人潮漸增，7月零售業、餐飲業營業額均較上月回升，月增13.2%、11.1%，惟7月26日(含)以前仍籠罩在三級警戒管制下，且上年同期三倍券效應比較基數較高，致零售業、餐飲業營業額年減10.3%、38.8%。

經濟部表示，全球經濟復甦態勢明顯，然受到變種病毒肆虐，造成若干國家防疫措施再度趨於嚴謹，恐干擾全球經濟復甦時程以及反彈力道，根據IHS Markit 8月最新預測，今年全球經濟成長率為5.7%，較上月下調0.1個百分點。

展望未來，經濟部表示，各國疫苗接種率穩定提升，主要國家積極推動各項振興經濟政策，全球經濟可望持續穩定成長，復以各品牌科技新品將接續上市，以及新興科技應用持續擴展，可望維繫我國外銷接單及製造業生產動能；零售業及餐飲業隨全台疫情管制降級鬆綁，民眾外出消費、用餐意願提高，加上節慶效益挹注，有助帶動零售業及餐飲業營業額逐月回溫。