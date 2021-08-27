泰福-KY(6541)2021年3月創辦人趙宇天卸任董座後，由當時的執行長兼財務長陳林正接任，短短五個月，董座一職再換人選，由公司董事閻雲先生擔任董事長及總裁。卸下董事長一職的陳林正執行長指出，在主持的康禧基金Delos Capital的工作佔據其越來越多時間的情況下，泰福有了閻雲博士的領導，將會繼續穩健成長。

泰福董事會通過推選公司董事閻雲先生，擔任董事長及總裁。閻雲董事長表示，在歷任董事長長期所打下的堅實基礎下，蟄伏多年的泰福生技，終將強勢而起，在此關鍵時刻，會以戒慎恐懼的心情，擔負起如此重責大任，擦亮泰福的招牌。

泰福新任董事長閻雲在美國完成病理及細胞生物學博士學位，也曾在耶魯大學受腫瘤、血液及骨髓移植專科訓練，在美國南加州是知名的腫瘤專科醫師，後被台北醫學大學延攬回台擔任校長。閻雲博士還是多個國際重量級癌症協會如美國臨床癌症協會ASCO成員。泰福董事會成員認為，閻雲博士擁有產官學完整資歷，再加上其擔任泰福董事多年，對於公司發展進程非常熟悉，因此他接下董事長一職，對於從研發，製造到銷售一條龍的泰福生技而言，絕對有加乘作用。

泰福生技指出，將在新任董事長閻雲的帶領之下，繼續發展生物相似藥，同時善用泰福既有產品發展基礎及生物藥製程平台，發展抗體新藥，也將朝向發展專注及精緻的CDMO業務邁進。