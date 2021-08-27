24歲許姓男子在銀行前遛狗，卻不時到處張望，巡邏的高市警方見其怪異行徑，果真他不久走向ATM提款，警待他領款後上前盤查，從其身上的包包內，驚見有6張金融卡，10萬元現金；許男見無法狡辯，坦承擔任車手，剛提領完10萬元詐欺贓款，警將擴大追查幕後詐欺集團。

據了解，許男在網路上被詐騙集團吸收做為車手，與該集團間以社群通訊軟體聯繫，8月下旬陸續開始拿到金融卡並協助領取詐欺款項；許向警方表示，自己為避免被警方注意，所以都會帶著家中的狗狗一同領款，想說會比較像附近住戶，沒想到竟因機車違停被警方盯上。

許男後悔說，他當車手不到一週也還沒拿到擔任車手的報酬就遭警方查獲。警方共扣押許身上k盤與6張金融卡、新台幣10萬元贓款、2支作案手機後，依毒品罪、詐欺罪送辦。新興分局長陳世煌表示，民眾勿心存僥倖為了貪圖小利而從事詐騙工作，警方打擊詐騙絕無假期。