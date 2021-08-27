台東縣長饒慶鈴在27日在成功區國中小校長會議中宣布，明年起提高全國5大運動會參賽選手的每日膳雜費及住宿費。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為回應體育界人士及各學校提高選手外出比賽的各項費用一事，台東縣長饒慶鈴在27日在成功區國中小校長會議中宣布，明年起提高全國5大運動會參賽選手的每日膳雜費為300元及住宿費為700元。

饒慶鈴表示，台東雖是人口小縣，但一直有「體育大縣」的美名，所培育的選手近年來在棒球、柔道、舉重、田徑等項目都有耀眼的成績。

教育處提到，縣內各級學校及團隊到外縣市參加各項競賽經費標準為每天膳雜費200元及住宿費500元，現行至今近20年，饒慶鈴為鼓勵代表台東參加「全國中等學校運動會」、「全國運動會」、「全民運動會」、「原住民族運動會」及「身心障礙運動會的選手」等5大全國性賽事的運動選手，特別編列預算。

饒慶鈴說，從明年起，5大賽事參賽期間膳雜費及住宿費提高至每天300元及700元，希望協助改善選手在大賽期間的生活條件，讓選手專注於比賽獲得佳績。

縣府表示，在體育競賽方面，縣府長期協助教育部體育署辦理全中運等全國性大型賽會，在賽會品質上普受各界好評。110學年台東首次規劃辦理全縣大隊接力及國中籃球聯賽，也積極向體育署申請爭取辦理「國中大隊接力全國決賽」及「國小硬式棒球聯賽」，期能透過這兩場全國性賽事，提升台東競賽水準，並為運動觀光帶來邊際效益。

另外，在學校方面建立優秀運動人才一貫培訓體系，目前全縣共有16所國中小設有體育班；縣內高中、國中及國小等3級學校共設有42個基層訓練站，培育台東約1000位學生運動選手，並扶植各級學校運動團隊，發展學校運動風氣，鼓勵學校成立運動社團。另也積極推動普及化運動，舉辦全縣大隊接力、樂樂棒球及樂樂足球，讓每個孩子都有機會享受比賽的樂趣，進而發掘運動人才。