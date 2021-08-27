風水中的煞氣通常被分為兩種，一是有形之煞氣，二是無形之煞氣，其中有形的煞氣就指的是因為物體形狀不佳而產生的煞氣。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，平時布置家裡時，要特別注意家具的形狀，圓形、火焰造型的東西不可亂擺，椅子的形狀也要注意，除此之外地毯花樣也有風水禁忌，一定要避免。

▍1.火焰造型要慎重

雖說住家需要火和陽氣，但火焰造型的東西要慎重擺放，否則會形成「火煞」，特別是廚房、餐廳要避免使用火焰造型的物品，廚房是用火重地，本身就帶有火煞之氣，若再來一個火煞疊加，能量加倍，較易引發火災。餐廳是用餐場所，飲食時應該要保持安靜，但火焰是一種向上的能量，如果將火形物品放在餐廳，就會破壞餐廳氛圍，引發家人爭吵。

▍2.圓形裝飾忌殘缺

圓形代表圓滿，如果在家中多使用圓形裝飾，可以營造溫暖融洽的氛圍，不過要注意家中的圓形物品切勿被遮擋住，被遮擋就不圓滿了，會形成「殘缺煞」，化解方法就是移除遮擋來恢復完整，如果無法做到，則可以在被遮擋的地方貼上或放置一個圓角形物品，使得圓看起來還是完整的。

▍3.椅子形狀要注意

許多家庭會購置折疊椅，方便收納以節省空間，不過一定要注意它的形狀，不可選擇「兇」字造型的，否則會形成「兇形煞」，若是坐著這樣的椅子，那就代表「背靠一兇」，容易帶來意外傷害，最好別用這樣的椅子。

▍4.地毯圖案忌交叉

地毯或者地板不要有交叉的圖案，否則會形成「絆馬煞」，馬在奔跑時，如果下面有繩子，就會被絆倒，這種不斷交叉的圖案，就是無數條交叉繩子，走路時無法避開。而且交叉線條會形成菱形圖案，四角都是尖角，還會形成「尖角煞」，容易讓家庭成員遭受意外傷害，尤其是腿腳部分，家中若是有屬馬的人，傷害就會更大。

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