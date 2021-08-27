南投縣長林明溱，展示防失智老人走失的智能手錶。（廖志晃攝）

南投縣兒童少年福利館，3樓設托嬰中心，將於明年啟用。（廖志晃攝）

南投縣政府推動社會福利，老少都照顧，引進GPS智能手錶，透過衛星定位，避免失智老人走失；總經費超過1.3億元的兒少福利、托育、托嬰、親子館，也將陸續完工啟用，在疫情衝擊之際，縣府團隊護老、扶幼不放鬆。

南投縣長林明溱表示，縣內有120多個長照中心，服務4000多位長輩，既減輕家庭成員照顧負擔，也提升長輩日常生活的品質。

林明溱說，縣內至少有1800位失智長輩，因此，特別引進專為有走失之虞長輩設計的智能手錶，具有每20分鐘定位1次、室內定位、電子圍籬設定，及SOS求救按鈕服務，可透過電腦、手機追蹤，戴智能手錶的長輩走出設定範圍，就會發出警示給家屬，掌握長輩所在位置，而能及時找到人。

林明溱表示，縣府已採購每組市價6000多元的智能手錶，及服務方案100組，將提供縣內低（中低）收入戶、領有中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助的失智者家屬申請，每月約2、300元的服務費，縣府將1次補助1年，如果申請踴躍，縣府會籌措財源擴大採購，提供有需要的失智長輩免費使用。

另外，少子化已成為國安問題，明年全台高中畢業生人數，就會超過大學招收新生人數；林明溱表示，南投縣超前部署，優先營造友善扶幼環境，鼓勵年輕夫妻安心放心的「增產報國」，因此，善用前瞻計畫補助及公益彩券盈餘分配基金，修繕閒置館舍同時新建兒童少年福利場館，總計投入1億3658萬元經費。

林明溱說，全縣兒少福利館設置，包括位於南投市的南投縣兒童及少年福利館，竹山鹿谷區綜合社會福利館；並設置公辦民營托嬰中心2處，公共托育家園3處，親子館托育資源中心3處，這些扶幼服務新場域，都將在今年底或明年初陸續啟用；埔里鎮公辦民營托嬰中心，則將於2024年開幕。