Taliban fighters stand guard at the site of the August 26 suicide bomb attack at Kabul airport which killed scores of people.



Backpacks and belongings of Afghan people who were waiting to be evacuated can be seen at the site pic.twitter.com/66NKOqOzZu — AFP News Agency (@AFP) August 27 2021

喀布爾機場發生恐攻，死亡人數已破百。

據《路透社》報導，即使像喀布爾這樣一座習慣於死亡氣息環繞的城市，26日的連環恐攻仍舊無情地撕裂機場外等候撤離的阿富汗民眾，內心最後一絲希望。爆炸現場屍塊橫飛、殘肢與肉片先是被爆炸波沖上天空，再散落於地上，心有餘悸的倖存者不禁吶喊：我今天親眼看到了末日。

這一天開始得很早，特別是對1位曾為盟軍工作而順利拿到美國特殊簽證的男人來說，這是漫長的一天。

More than 70 people killed in Kabul

Airport blast😥💔#KabulAirportBlast pic.twitter.com/dDMz5kt9m8 — شہاب احمد (@ShahabAhmedkh20) August 27 2021

他是擠在機場外上千芸芸眾生中的一人，希望能在美軍空中撤離的最後階段順利搭上飛機，駛離這塊充滿危機的故土。他在機場艾比大門（Abbey Gate）附近排了大概10小時的隊；當時間指向17時時，卻傳來一聲巨響。

他說，「當時就像有人把地面自我腳下狠狠拉起來一樣。剎那間我以為我耳膜被炸裂了，我整個聽不見。然後我看到屍體與屍塊就像暴風吹起塑膠袋一樣捲向天空。爆炸現場到處都是屍體、殘肢散落，受傷的男人、女人與小孩則無助的尋求協助。我以為這輩子不會看到世界末日，但我今天看到了，我親眼見證」。

NEW: Buses carrying hundreds of potential evacuees including orphans were turned away by the U.S. military at Kabul airport early Thursday officials familiar with situation tell @GregJaffe and me.



At least some of the buses had made it inside.https://t.co/LODW8yODXE — Dan Lamothe (@DanLamothe) August 27 2021

這名男子不願具名，因為在塔利班統治下，曾經為前政府服務的他勢必會遭到報復。不過，塔利班一再宣稱會尊重其權利，不會挾怨報復。

儘管過去20多年來，喀布爾上演自殺攻擊已成家常便飯，民眾對於安全部隊封鎖爆炸現場與送走死傷者司空見慣；但這一天還是讓人餘悸猶存。

1名目擊者表示，前政府垮台後今天已經沒有人來現場善後，把屍體和傷者送到醫院，或將其搬離民眾視線。馬路上躺滿屍體與傷者，留下的血水一滴滴的匯成血流。「儘管我沒有受甚麼大傷，但我覺得這些畫面對我精神造成的傷害與震驚，讓我很難正常過日子」。