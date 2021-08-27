據《路透社》報導，即使像喀布爾這樣一座習慣於死亡氣息環繞的城市，26日的連環恐攻仍舊無情地撕裂機場外等候撤離的阿富汗民眾，內心最後一絲希望。爆炸現場屍塊橫飛、殘肢與肉片先是被爆炸波沖上天空，再散落於地上，心有餘悸的倖存者不禁吶喊：我今天親眼看到了末日。
這一天開始得很早，特別是對1位曾為盟軍工作而順利拿到美國特殊簽證的男人來說，這是漫長的一天。
他是擠在機場外上千芸芸眾生中的一人，希望能在美軍空中撤離的最後階段順利搭上飛機，駛離這塊充滿危機的故土。他在機場艾比大門（Abbey Gate）附近排了大概10小時的隊；當時間指向17時時，卻傳來一聲巨響。
他說，「當時就像有人把地面自我腳下狠狠拉起來一樣。剎那間我以為我耳膜被炸裂了，我整個聽不見。然後我看到屍體與屍塊就像暴風吹起塑膠袋一樣捲向天空。爆炸現場到處都是屍體、殘肢散落，受傷的男人、女人與小孩則無助的尋求協助。我以為這輩子不會看到世界末日，但我今天看到了，我親眼見證」。
這名男子不願具名，因為在塔利班統治下，曾經為前政府服務的他勢必會遭到報復。不過，塔利班一再宣稱會尊重其權利，不會挾怨報復。
儘管過去20多年來，喀布爾上演自殺攻擊已成家常便飯，民眾對於安全部隊封鎖爆炸現場與送走死傷者司空見慣；但這一天還是讓人餘悸猶存。
1名目擊者表示，前政府垮台後今天已經沒有人來現場善後，把屍體和傷者送到醫院，或將其搬離民眾視線。馬路上躺滿屍體與傷者，留下的血水一滴滴的匯成血流。「儘管我沒有受甚麼大傷，但我覺得這些畫面對我精神造成的傷害與震驚，讓我很難正常過日子」。
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