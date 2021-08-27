台北市大安區龍圖里長蕭萬居，涉嫌與里幹事、鄰長、水電裝潢業者共謀，製作不實發票詐領里補助經費66萬餘元，台北地檢署27日偵結，依貪汙、偽造文書等罪對起訴蕭及業者等共10人，並建請法院宣告沒收犯罪所得。

檢方起訴指出，蕭萬居自2014年起擔任台北市大安區龍圖里里長迄今，除可申請大安區公所的里鄰建設服務經費，以及社會局補助龍圖協會社區照顧關懷據點經費，另因台北市立第二殯儀館設址大安區，龍圖里也可領取回饋地方經費。

蕭萬居明知這些補助均應據實核銷，卻與裝潢、水電等業者共謀，自2015年起至2019年，藉由一些里內的小工程浮報費用，或是開立不實發票，或是找人頭擔任社區龍圖協會講師、志工詐領授課經費，4年間總共詐領66萬1471元補助。

檢調今年1月25日發動搜索，兵分9路約談蕭萬居等5人到案，檢察官複訊後，依利用職務機會詐取財物、偽造文書等罪對蕭聲押禁見，法院訊問後，隔日裁定80萬元交保。