全球疫情尚未平息，部分國家已開始解封，美、歐主要各國及台灣的內需市場也略見回溫，美國經濟從疫情中復甦的力道更為驚人，6月消費者物價指數(CPI)來到5.4％，創2008年金融海嘯以來新高，國泰投信表示，通貨膨脹是無聲殺手，尤其對退休族、即將退休或甚至想提早樂活退休者影響較大，建議民眾及早規劃投資理財降低衝擊，如可透過定期進場「存ETF」，打造屬於自己的金雞母，創造多元的現金流，讓退休生活更安穩。

對於想存股卻不會選股、不會選時點的投資人，存ETF最方便，因相較個股投入的成本較低，還可分散投資、降低風險買進一籃子優質股票，踩雷率相對低；股神巴菲特（Warren Buffett）始終認為，一般民眾別用槓桿投資，分批買進較低成本的ETF，才是度過股市震盪的王道。

舉例來說，護國神山台積電目前股價逼近600元，投資人若想搶搭半導體供應鏈趨勢財，等於要花新台幣近60萬元才能買進1張股票，加上投資個股波動相對大。

相較之下，投資人若看好半導體產業，可聰明選擇「含積量」高且同時將全球半導體龍頭指標廠，如聯發科、聯電等一網打盡納入布局的ETF，如國泰台灣5G＋ ETF(00881)投資的30檔成分股中，即涵蓋上述這些代表性的半導體大廠，不僅如此，這檔ETF是看準5G時代帶來的產業趨勢財，除了投資5G核心面的半導體族群，更納入5G應用面的電動車概念股，而這檔ETF目前市價約17-18元，投資人只要花不到2萬元就可買到想投資的高價股，還能早一步抓到未來的趨勢財。

面對疫後部分國家經濟重啟、通膨恐有蠢動跡象，國泰投信認為，民眾要趁早投資，靠錢滾錢加上時間的複利威力，為自己創造額外的被動收入，如在挑選存ETF的投資標的時，可優先布局具股價成長動能又兼具股利收益的ETF。

以國泰投信去年發行，迄今受益人數合計逾52萬人的兩檔高人氣ETF來說，國泰台灣5G＋ ETF(00881)，不僅是台灣唯一有配息的5G主題ETF，持有約3成台積電，含積量高，有「小台積電」ETF之稱外，一年還提供2次配息；另一檔則是國泰永續高股息ETF(00878)(本基金之配息來源可能為收益平準金)投資ESG高息股，其追蹤的指數過去三年(2018-2020年)平均殖利率約5.59％，高於大盤平均殖利率4.56％，且這兩檔ETF最近一次(8月)年化配息率皆逾6％，對於想讓資產布局進可攻、退可守的投資人來說是絕佳選擇。