美股回檔整理，亞股漲跌互見，台股27日開低後啟動反攻收連五紅，外資由賣轉買，激勵新台幣重返升勢，上演股匯雙漲，終場收在27.928元兌1美元，升值0.9分，台北外匯經紀公司成交量6.59億美元。

新台幣同步收周線，累計本周升值8分或0.29％，周線終結連二貶。外匯交易員指出，受到美股科技股連動，台股開低後衝高大漲142點至17209點，且本周五日都收紅，累積更飆漲達867點之多，新台幣跟著重返升勢。外資雖轉為買超台股新台幣182億元，但在匯市進出不明顯，主要是出口商月底拋匯陸續出籠，提供新台幣支撐。

外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在全球央行總裁年會上發表演說，是否對縮表釋出進一步訊息備受關注，使得金融市場趨於觀望，外資操作偏保守，本周在匯市也一下買一下賣，進出口商跟隨外資腳步，反應在新台幣升勢相對受壓抑，預料下周外資動向更確立後，指引新台幣升貶也將明朗化。