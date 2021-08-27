手信坊霧影城，有偽日本行的FU

【旅遊經 編輯部報導】

台灣新冠疫情趨緩，各地觀光活動也逐步復甦中，桃園市政府有見於去(2020)年報復性消費的浪潮，樂見觀光活動回歸熱度，為鼓勵民眾前來桃園旅遊，推出觀光旅遊振興暖身計畫，並針對自由行旅客設計「加倍愛桃園，景點買1送1」活動，民眾只要於8月30日起上活動網站登錄，中籤之民眾可憑「桃園景點買1送1券」至合作景點消費，享有2人同行門票或體驗費用等買1送1優惠。

「桃園景點買1送1券」活動將發放3萬份，自8月30日起一連6週開放登錄及進行抽籤，週週抽週週送，越早登錄中籤機率越高，前3週每一梯次均發放1萬份額度，每週一上午9:00限時24小時開放登錄，並於每週二進行抽籤。

凡本國國民，且不限年齡均可至活動網站登錄身分證字號及手機門號等相關資料參與抽籤，惟每一身分證字號限登錄1次，未中籤民眾將自動匯入下一次抽籤名單，不需重複登錄，中籤者市府將發送簡訊，可依簡訊指示步驟取得「桃園景點買1送1券」QR code後，即可前往桃園合作景點消費。「桃園景點買1送1券」超值套票，限單筆單次使用，到期未使用即失效，且不可再登記參與下梯次抽獎。

此次活動合作景點多元豐富，包含小人國、Xpark、埔心牧場、新光影城、桃園特色觀光工廠、石門水庫遊艇及龍潭大池天鵝船等業者均熱情響應並祭出專屬優惠，更有業者不惜血本推出超過300元的回饋方案，將「桃園景點買1送1券」變大了！

小人國(圖：小人國提供)

迷你歐洲(圖：小人國提供)

Xpark

手信霧影城_有為出國的FU如：小人國憑券不僅可享門票(現特價550元)買1送1，第3人同行更只要100元；Xpark首度提供成人票(550元)買1送1優惠、也有許多觀光工廠推出活動超值套票等，桃園市政府將持續募集更多業者提供更多優惠超值方案，也提醒欲參與的民眾，8月30日別忘了到「加倍愛桃園，景點買1送1」活動網站登錄！

相關訊息可至活動網址查詢及參與。

圖片：桃園市政府提供