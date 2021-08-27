陶晶瑩（陶子）、李李仁夫婦先前陪女兒前往美國辦理就學，（26日)自美返台後，開始為期14天的飯店隔離，與女兒分隔兩地突然覺得感傷的她，一早開啟視訊鏡頭與粉絲大玩直播互動。TVBS《國民大會》主持人謝曜州今一早見到直播，於是留言「早安」兩字，沒想到陶子看到後驚喜大叫謝曜州「州長」，這才發現原來陶子不但是謝曜州的政大學姊，同時也常收看他的節目。

謝曜州與陶子同為政治大學新聞系畢業，算是學姐、學弟，但兩人過去私底下並不認識。直播中，陶子見到謝曜州留言，立刻高分貝大喊「州長」(粉絲們為謝曜州取的暱稱)，陶子說會注意到謝曜州的節目，因為謝曜州會搭配服裝更換不同的口罩花色，十分醒目，自己因此還將自營電商平台中販售的設計款口罩寄送給他。

謝曜州對於大咖粉絲的回應又驚又喜，也表示這是第1次在陶子直播時留言，過去錄影時，的確都會根據每日穿著、領帶花色，搭配不同的口罩，沒想到陶子觀察入微，如今知道的偶像竟也默默的關注自己，直呼「真的受寵若驚」。謝曜州後續表示本次節目錄影也戴上陶子贈送的口罩，感謝對方支持。