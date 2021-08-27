TETSUYA與「猿田彦珈琲」推出聯名商品，在台灣也能喝得到。（LDH ＆ MOMOTV提供）

日本天團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA與台灣第一名模林志玲結婚後一舉一動備受外界關注，近日適逢他40歲生日，他昨開心錄製影片感謝粉絲的祝福，並用中文寫下：「身在日本還能感受到來自四海各地大家滿滿的愛，真的是很幸福的事。我會繼續努力，希望EXILE能早日到亞洲各地舉辦演唱會」，而他監製與演唱會型體驗節目《放浪一族演唱會精選》本周最新1集中，也將播出「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」的「WILD WILD WARRIORS」演唱會。

AKIRA想起在台上射飛盤到觀眾席的畫面，表示那是「MADE IN JAPAN。MADE IN LDH」，堪稱放浪一族演唱會與粉絲的招牌互動，不禁感嘆：「當然除了疫情還有很多的影響，現在已經沒辦法做了。」近日，成員TETSUYA所監製的「AMAZING COFFEE」更宣布再度與知名連鎖日系咖啡品牌「猿田彦珈琲」推出聯名商品，他在節目中也與TETSUYA聊到，希望疫情能夠早點控制，這樣或許台灣的歌迷就有機會能喝到TETSUYA咖啡老師親手泡的咖啡。TETSUYA則表示上次訪台時就私下走訪多家咖啡廳，他印象深刻並大讚有不少厲害的店之外，更表示台灣也曾拿到世界咖啡冠軍，推薦成員們有機會一定要試看看。

上一次聯名粉絲們爭相聞香，給予相當熱烈的迴響，對於能夠再度推出聯名商品，TETSUYA表示：「這次第2彈的聯名合作，剛好EXILE也發行了『HAVANA LOVE』這首歌曲，於是大量使用了很符合這首熱帶風情曲風的台灣鳳梨的飲料，和特別烘焙的特調咖啡豆『HAVANA LOVE BLEND』。」他也強調新冠疫情持續影響整個世界，大家能參與娛樂活動的機會也相對減少，但我們絕對不會放棄，放浪兄弟將會持續努力為世界各地注入元氣。希望透過AMAZING COFFEE和猿田彦珈琲的聯名，讓大家可以從中感受到音樂和舞蹈，享用一杯具有娛樂性，舒緩人心的好咖啡。

《放浪一族演唱會精選》每週六晚間10點在MOMOTV首播，週日晚間10點重播。更多「放浪兄弟」TETSUYA監修、AMAZING COFFEE ×「猿田彦珈琲」聯名飲品與商品相關訊息請洽官網查詢。