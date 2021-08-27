台灣竟然曾經出現花豹的蹤跡！科博館地質學組研究人員張鈞翔和楊子睿等人組成的研究團隊，日前在墾丁國家公園一處石灰岩洞穴內，發現3顆大型食肉目哺乳動物的臼齒化石，經比對分析，是屬於花豹的臼齒化石，年代推斷是距今約1萬2000年前的最後一次冰河時期。

科博館指出，花豹又稱金錢豹，其主要分布範圍在非洲、中東、亞洲東部、西南及南部等地的森林、草原及樹叢。而根據化石紀錄來看，在東亞各地，在更新世早期至晚期皆有花豹化石的紀錄。

但隨著冰河時期的海平面下降，台灣與大陸連結，也使得花豹有機會到台灣，進而留下珍貴的化石紀錄。張鈞翔與楊子睿長期致力於台灣古生物研究，近年來帶領研究團隊在墾丁國家公園調查發掘古生物化石。

館方表示，這次發現的花豹臼齒化石經過縝密特徵形態比對，以及一系列針對咬合面的形態測量學統計分析，研判這3顆臼齒來自同一個體，是屬於貓科動物的花豹，此發現堪稱為台灣古生物研究的重大發現，研究成果並發表於國際知名學術期刊《PeerJ》。

科博館強調，台灣南部恆春石灰岩地形所形成的洞穴，是保存動物遺骸與化石的絕佳場域，除了花豹外，該處還曾發現台灣獼猴、梅花鹿、山羌化石，甚至有現在已經消失在台灣的豪豬、隱居在高海拔山區的高山田鼠等，猶如時空膠囊般為台灣保留動物居留的註記及氣候變遷的歷史。