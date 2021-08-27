中央安排疫苗接種目前是20歲以上打高端疫苗，BNT疫苗到貨後，將以學校專案方式為12至18歲國高中生施打，18至19歲即將上大學卻還沒打疫苗，市府建議中央盡速安排這群「疫苗孤兒」打BNT；也有家長建議大一新鮮人上學期仍遠距教學。

嘉義市政府衛生局代理局長廖育瑋表示，大學即將開學，市府衛生局接到很多家長打電話詢問，很擔心家中的孩子即將北上念大一，或大二學生要開學了，完全沒有疫苗可以施打，建議中央應該開放18、19歲學子施打BNT疫苗。

廖育瑋說明，中央安排疫苗接種目前施打第7輪高端疫苗，對象是20歲以上成年人，很多大三以上學子已預約及施打，而中央疫情指揮中心日前說明，BNT疫苗到貨後，將以學校專案方式施打為12至18歲國高中生接種。

廖育瑋指出，家長反應AZ、莫德納殘劑很難預約，12至18歲國高中生打BNT、20歲以上打高端，夾在中間的18至19歲大一新鮮人及大二學子形同「疫苗孤兒」，9月開學在即，很多家長都憂心「孩子在大學校園沒有疫苗保護怎麼辦？」

江媽媽說，女兒9月將北上念大學，卻還沒有打疫苗，目前疫情雖然稍緩，但變數仍大，實在不放心，希望盡快能打疫苗，而疫苗打了還有空窗期，建議大一上學期仍採視訊遠距教學，學費打折，減輕家長的心理及經濟負擔。