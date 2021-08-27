苗男入住員林市常春醫院近1個月，復健計畫排滿滿，再輔以重複經顱磁刺激，進步顯著，已能自行站立行走。（醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

苗男入住員林市常春醫院近1個月，復健計畫排滿滿，再輔以重複經顱磁刺激，進步顯著，已能自行站立行走。（醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

苗男騎機車發生嚴重車禍事故，鬼門關前走一遭，在常春醫院治療師、護理師協助下，進行語言治療、職能治療、物理治療等復健。（醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市常春醫院復健科引進最新的重複經顱磁刺激儀，協助中風、腦傷患積極復健。（醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

21歲苗姓大一生年初因車禍重創腦傷，加護病房住3個月才轉普通病房，上個月轉至員林常春醫院復健，並搭配「重複經顱磁刺激」治療，已可從輪椅站起來學走路，讓媽媽感動哽咽喊話「兒子，要趕快好起來！」

當時事故發生後苗男昏迷指數3，須裝葉克膜搶救，鬼門關前走一遭，苗男坐在輪椅上，由母親推著入住；復健科主任張勝閔表示，當時苗男的手部嚴重顫抖，動作控制很差，經安排語言治療、職能治療、物理治療，並進行「重複經顱磁刺激」，不到1個月就有明顯進步，如今可藉助行器行慢慢走將近200公尺，也開始練習爬樓梯。

苗母含淚回想車禍當天，她接獲醫院通知「快來見最後一面」悲痛萬分，幸好最後保住一命，轉到普通病房她親自24小時照料，歷經敗血症隔離、電解質失衡無法控制情緒，而有攻擊性會亂打人，根本無法做復健；當時根本不敢奢望兒子能復原，自己天天求神拜佛，差點得憂鬱症。

復健科治療師陳敬衡說，苗男每天認真復健，現在也安排緩步走跑步機，苗母全程陪伴觀看，不時遞上衛生紙擦汗，媽媽的愛成為苗男努力復健進步的動力，母子情深、令人很感動。也是，內心也很感動，畢竟協助患者做復健時，最開心的就是看到患者進步。

走過人生最黑暗的時刻，看著兒子復健有明顯進展，重現希望之光，苗母以過來人身分分享，呼籲患者家屬在復健過程中千萬不要放棄，各種復健計畫、治療療程可多跟醫師討論，並向治療師、看護請教復健訣竅，不要怕、心疼患者會累；若腦傷患者有情緒問題，更不能硬碰硬，持之以恆的復健，才是最好的復原方式。

張勝閔說，重複經顱磁刺激儀除可使用在憂鬱症、失眠的病人，復健科則多使用在中風、腦傷病患的治療，苗男透過復健治療、重複經顱磁刺激術，還有媽媽貼身照顧、情緒支持，復原狀況非常良好。

常春醫院院長汪國麟說，7月開業以來，院內規畫近300坪的復健空間，並引進最新的重複經顱磁刺激儀，協助中風、腦傷患積極復健；患者或家屬來院就診時，可洽詢復健需求，若經醫師評估適合即可採用相關療程。