由於擔憂聯準會收緊貨幣政策，美股隔夜向下修正。港股先升後跌，一度跌逾百點，尾盤拉回仍小跌。
周五香港恆生指數收跌7.80點或0.03%，為25407.89點。國企股(H股)漲20.52點或0.23%，為8957.81點。
阿里巴巴盤中一度跌5%，收跌3.88%，報155.9港元，單日市值蒸發1367億港元。市場揣測疑似與阿里財務關係緊密的藝人趙薇，其影集遭中國影音平台全面下架。
恆大系跌深反彈，中國恆大漲3.5%，仍未收復昨日的大跌7.2%失土；恆大汽車漲25%，收復昨日跌18%失土；恆大物業漲0.17%。
快手大漲2.5%，仍未彌補昨日大跌9%。媒體報導，快手正就與NBA的結盟進行溝通，雙方計畫在內容和品牌商業化上進行全面合作。
小鵬汽車大漲3.3%，報162.1港元。小鵬計畫在兩至三年內獲利，有信心在兩三年內達成交車數量目標，並且將加強售後服務及充電基礎建設。
泡泡瑪特跌11%。該公司上半年營收增1.5倍，但不派中期股息。
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