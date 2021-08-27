近日，香港交易所推出首支中國A股指數期貨，但外界認為，短期之內新加坡交易所的富時中國A50期貨商品還是投資人對中國金融商品的主要避險工具。不過，長期就很難說了。

經過兩年的等待，上周港交所終於獲批可發行此指數後，股價一度大漲5%。但反觀新交所的股價，本周周線就走跌並收黑6%。原因很簡單，因為市場擔心新加坡交易所的生意，會被香港給搶走。

新交所的傳統優勢是在衍生性金融商品上，但一直側重股票交易，然收取相關費用的港交所，現在也覬覦新交所這塊業務。

新交所認為，對中國衍生性金融商品這一塊，目前有提供貨幣、大宗物資以及股票方面服務，同時也有清算項目。也就是指旗下富時中國A50期貨，還是全球投資客戶的首選。況且，這已經發展成一種平台，不再是一種商品的概念。

15年前推出的新交所富時中國A50期貨，幾乎全年無休都在交易。同時，新交所也提供跟台股、日股和印度股市連結的衍生性商品。新交所指出，即使在與MSCI指數長期合作關係結束後，自己仍然擁有台指期交易約95%的市場份額。MSCI已於2020年與港交所，相互簽署一份新協議。

隨著全球在中國大陸投資比例加重，市場上也需要大量的避險工具。新交所補充，中國大陸的期貨市場相對於股市來說，還是在萌芽階段，因此自己也在相關的貨幣、原物料以及股票等衍生性商品全面布局，希望贏得未來無限商機。