鮮活果汁-KY(1256)上半年合併營收23.11億元、營業利益6.24億元、稅後淨利4.34億元，較去年同期成長81.25％、116.24％及94.23％，每股稅後盈餘12.86元，賺進超過一個股本。展望下半年，受惠大陸新式手搖茶飲市場內需旺盛，鮮活將提升產能利用率，衝刺旺季營收動能，有效發揮經濟規模效益。

鮮活第2季合併營收新台幣13.17億元、營業淨利3.64億元、稅後淨利2.36億元，年增率分別為44.90％、37.67％及11.28％、每股稅後盈餘6.98元，均為歷史同期新高表現。第2季毛利率39.60％，較去年同期減少6.07百分點，係果粒類口感顆粒系列新產品市場需求強勁，產品出貨量與營收比重均明顯成長，惟市場機制影響產品毛利率表現，致產品毛利率有所回落。

展望下半年，中國大陸在全球第一大手搖茶飲市場基礎下，已開始追求質量化發展，此對長期致力於研發符合健康茶飲原料的業者將形成競爭門檻，受惠中國大陸新式手搖茶飲市場內需旺盛，鮮活將提升產能利用率，衝刺旺季營收動能，有效發揮經濟規模效益，中長期營運表現可望持續穩定發展。