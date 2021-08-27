高市府27日開「校園防疫記者會」，除了說明開學後師生應該注意的相關防疫規範，也提醒因應非洲豬瘟中央暫停廚餘餵養豬隻，民眾切勿違規，避免受罰，另外，高雄市長陳其邁宣布，中央給予每頭豬隻500元的飼料差額補貼，高市府將再加碼補助每頭豬隻100元。

陳其邁指出，為了防止疾病傳入國內，行政院農委會新規定9月1日至30日全面暫停使用廚餘餵食豬隻，違反者將依飼料管理法處3萬元至300萬元罰鍰，並按照動物傳染病防治條例處5萬元至100萬元罰鍰。

陳其邁表示，中央將給予豬農每頭豬隻500元的飼料差額補貼，高市府為了照顧豬農再加碼補助每頭100元的飼料差額補貼，他也特別拜託豬農配合落實相關防疫規定，防堵非洲豬瘟入侵，共同保護台灣豬隻。

近期走私肉品事件引發各界關注，為了防堵非洲豬瘟可能傳播途徑，高市府環保局自25日起全面移除擺設在路旁的廚餘桶，並加強查察轄內5家核准再利用的廚餘養豬場，稽查結果並未發現有違反廚餘高溫蒸煮的情形。衛生局也執行市售端外籍餐飲及販售業稽查，截至目前共查201家業者，均無販售違法豬肉或來路不明肉類製品。

高市府環保局表示，根據統計，他們於25、26日已移除52處路旁擺設廚餘桶共86桶，其中有某畜牧業者於戶外道路擺設12桶廚餘桶，此舉除了可能成為非洲豬瘟的防疫破口外，也嚴重影響當地環境衛生，經環保局稽查後，目前已全數移除。

另外，為了確實掌握高雄市核准的5家廚餘養豬場蒸煮情形，環保局每日均至廚餘養豬場進行查核，透過嚴格監督廚餘蒸煮，避免非洲豬瘟疫情發生，近期環保局查核結果均符合高溫蒸煮規定。中央禁止廚餘養豬後，環保局已請清除單位將廚餘清運至南區資源回收廠，再由環保局進行脫水瀝乾處理。