打造亞太離岸風電產業重鎮，台中港離岸風電產業鏈逐漸成形。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市經發局與台中港務分公司合作建置「台中港離岸風電產業專區」，其中，風電業者西門子歌美颯宣布台中機艙組裝正式投入生產，成為全台第一座、也是亞洲第一的在地機艙，且為歐洲以外唯一的離岸風機機艙組裝廠，打造亞太離岸風電產業重鎮，看好未來亞太地區每2座風機就有1座來自台中。

經發局長張峯源表示，經濟部近日公布啟動離岸風力發電第三階段區塊開發作業，規劃自2026至2035年釋出總建置容量15GW（百萬瓩）商機，風電大廠皆積極準備參與選商競標，國際公認台中港具高潛力適合發展離岸風力發電，且距離風場運程最短、加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設完備，可容納大型安裝船靠泊，作為推動離岸風機重件施工碼頭的最佳基地。

吸引包括德國、加拿大、丹麥等國際知名風電外商紛紛至市府探路，爭取地方政府支持，期望搶下開發建置新風場的機會。

台中港已定位為離岸風電母港，目前台中港西碼頭已進駐永冠集團、天力離岸風電、世紀樺欣風能、西門子歌美颯離岸風力再生能源等4家風電業者，預估投資約165.9億元，可創造約1425人的就業機會，以目前台中外海離岸風電潛力場址面積150平方公里中，參與區塊開發的離岸風電計畫裝置容量估算，台中市有望獲得約3GW裝置容量，其發電量將可等同台電中火4部燃煤機組。

市府鼓勵國內外風電業者投資台中，包括風力機系統零組件、塔架、水下基礎、海纜製造及海事工程產業皆為不可或缺的一環，期盼引入國際資金及有經驗的開發系統商，扶植在地廠商鏈結，打造離岸風電綠能供應鏈，讓台中成為亞太離岸風電零組件製造中心及指標性產業重要樞紐。

經發局表示，在地業者積極參與離岸風電發展，例如台灣永冠投資鑄造廠、世紀鋼投資的世紀樺欣工廠、天力離岸風電投資的葉片廠、台灣港務重工股份有限公司及七星國際股份有限公司等搶先進駐台中港，顯示台中離岸風電產業已處於起飛、蓬勃發展階段，市府將持續協助相關產業發展，同時達到能源轉型及降低空汙的目標。