行政院農委會農糧署及澎湖縣政府為感謝澎湖醫護人員防疫辛勞，同時協助花農及在地花店促銷鮮花，特地聯合台灣花店協會，訂購國產鮮花贈送澎湖地區各醫療機構、衛生所、接種站。

27日上午10點由農糧署姚志旺副署長率陳立儀組長、南區羅正宗分署長及台灣花店協會楊添得理事長，共同到達第一站三總澎湖分院，院方由黃敍愷副長代表接受捐贈，共計捐贈院方360束玫瑰花為醫護人員防疫辛勞加油打氣，當同仁收到一束束鮮艷的玫瑰花時，精神不禁為之振奮。

農糧署姚志旺副署長表示，澎湖地區的防疫清零成效在全國各縣市已有目共賭，這份得來不易的成績，不僅是靠疫情指揮中心及縣政府的防疫作為指導，最主要倚靠完全是由醫護人員所建立防疫戰線，才能降低破口的傷害，對於醫護人員日夜辛勞，值得每位國人給予最崇高的敬意。目前國內疫情雖有趨緩之勢，但是對於各行各業之經濟影響已出現重大傷害，甚至不斷有停業訊息傳出。

國內花農在這波疫情的影響下，因室內、外大型活動受防疫作為管制紛紛取消，造成國產鮮花大量滯銷，更是難以維持生計，農糧署為照顧花農生計，同時為醫護人員加油打氣，特地採購了國產的鮮花超過千束，從三總澎湖分院第一站開始辦理捐贈，未來一週內將同時前往部立澎湖醫院、衛生所、接種站及七美、望安衛生所等單位，感謝站在醫療防疫崗位的每位醫護人員；藉此同時鼓勵國人能秉持照顧花農原則，多多採購國產鮮花來美化我們的居家環境，讓我們擁有賞心悅目的每一天。

黃敍愷副院長表示，首先感謝農糧署及澎湖縣政府今日以贈花的方式，來慰勉醫院同仁。澎湖地區自5月份出現第1例確診案例，陸續共發現5例，幸而已在7月5日全部康復清零，但是面對疫情我們絲毫沒有鬆懈本錢。三總澎湖分院擔任地區防疫守護者的角色，將為鄉親堅守防疫戰線，全院同仁都相信我們抗疫作戰之路完全不寂寞，因為有太多人與我們齊心抗疫，醫院除了滿滿的感謝之意，全體同仁將為澎湖鄉親守護健康與生命安全堅守崗位。