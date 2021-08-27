《冬日的葬禮》劇照。（高雄電影節提供）

《無限春光在險峰》劇照。（高雄電影節提供）

《聖山》劇照。（高雄電影節提供）

《黑月亮》劇照。（高雄電影節提供）

《巴頓芬克》劇照。（高雄電影節提供）

2021年高雄電影節27日公布影展主視覺及年度主題「謎幻樂園」片單，近年全世界皆因疫情而大幅改變，日常生活有如夢境般扭曲又真實。在疫情之下，雄影特別精選《冬日的葬禮》、《無限春光在險峰》、《聖山4K修復》、《黑月亮》、《巴頓芬克4K修復》等超現實經典電影，讓影迷們透過迷幻電影大師們的無盡想像，打造出心靈綠洲，解放身體的不自由，讓思想在電影裡奔馳。

《冬日的葬禮》由導演巴貝特舒瑞德（Barbet Schroeder）與法國新浪潮重要編劇保羅傑高夫（Paul Gégauff）合作編寫，電影配樂找來搖滾天團平克佛洛伊德（Pink Floyd）製作。該片曾於2015年坎城影展經典重映，描述德國學生在巴黎邂逅了外向的美國女孩，2人一同前往西班牙伊比薩島冒險，用藥成癮的他們，一步步將自己的青春生命獻給了死神，耀眼的冬日陽光竟無限淒涼，是反映60年代嬉皮文化的重要作品。

現代主義大師米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）於1970年推出嬉皮電影《無限春光在險峰》，該片結合反權威主義、美國夢，對資本主義提出反思及控訴。片中馬克偷駕小飛機逃亡，與叛逆女孩達麗亞在沙漠烈日之下，拋下世俗眼光忘情性解放、交媾纏綿，對法律、道德與一切文明建制提出無言反抗，片末別墅爆炸的慢鏡蒙太奇經典畫面，堪稱史上最具批判性的鏡頭之一，令人一眼難忘。

超現實主義電影大師阿力山卓尤杜洛斯基（Alejandro Jodorowsky）憑藉「褻瀆3部曲」，成為邪典電影中的經典名導，其中他於1973年推出的《聖山》，更被譽為是邪典電影的重口味經典之一，片中將神秘學帶入超現實電影，將宗教儀式化為一連串的幻象，誤以為要引導眾人尋找永生，其實是要人們找尋自己生命中的聖山，饒舌巨星肯伊威斯特（Kanye West）曾公開尊之為創作靈感的源泉。

《黑月亮》則為法國新浪潮巨匠路易馬盧（Louis Malle）最超現實、異色的作品，片中少女在荒野中來到一間詭異的豪宅莊園，展開一連串奇遇，劇情隱含女性性覺醒的故事，有如暗黑版的《愛麗絲夢遊仙境》。而柯恩兄弟（Coen Brothers）曾以《巴頓芬克》，獲得坎城影展金棕櫚大獎，入圍奧斯卡3項大獎。片中描繪百老匯劇作家對於生活的不安，演變成對於創作無盡焦慮，苦悶的精神世界無法抒發，大腦游離於虛實之間，似真似假的情節彷如血淋淋的真實人生。

另外，為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」，合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，讓影迷們除了電影院，在家也能透過線上平台同步欣賞到本屆雄影的精彩作品。每年備受矚目的沈浸式展演「XR無限幻境」單元，將打造「線上虛擬展場」與「VR 頭顯租賃方案」，展出逾30部作品與「高雄VR FILM LAB」5部原創電影VR作品全台首映，期待讓觀眾在家即可一鍵登入，跳脫現實場景，將意識傳送至虛擬實境中。

雄影本屆影展主視覺由新銳插畫家SMALLTALK擔任，SMALLTALK為影展打造兩款截然不同配色的主視覺，以其設計標誌藍色外星人，與雄影吉祥物火球人碰撞出謎幻的平行宇宙，象徵在現實世界的我們攀爬前往未知世界的門，將被隨機傳送至白天或夜晚的謎幻樂園，以幽默惡趣味展開超現實的奇幻之旅。2021高雄電影節將於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，未來將陸續公布精彩片單，更多影展消息請密切關官網和臉書粉專。