接棒未來女子棒球隊積極備戰。（頂新和德文教基金會）

接棒未來女子棒球隊力佳穩扎穩打，盼能勇奪佳績。（頂新和德文教基金會）

全國女子棒球錦標賽明天開打，今年15隊參賽創歷年新高，各路好手摩拳擦掌、蓄勢待發，連兩屆拿冠軍的「接棒未來」女子棒球隊也不甘示弱，利用空檔到職棒味全龍隊天母主場加強訓練，目標挑戰三連霸。

全國女子棒球錦標賽明天於台中萬壽棒球場、新北市三重棒球場兩地開打。15個參賽隊伍明起到9月1日分兩組預賽，9月2日及3日進行決賽。

「接棒未來」女棒隊在頂新和德文教基金會創辦人魏應充的支援下，不僅連兩年奪冠，今年更將挑戰三連霸，為讓女棒選手能有機會走出一片天，魏應充還連結職棒資源，讓女棒隊在近日到味全龍主場所在的天母棒球場加強練習。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，台灣女棒資源不足，尚未職業化，不少女棒隊伍球員平時都各有生活和工作，到賽前才開始密集訓練，長期缺乏資源及場地等，捐助基層棒球多年的基金會創辦人魏應充3年前獲悉有女棒成員白天打工、晚上抽空練習，還要到處借場地，開始透過「接棒未來」計畫贊助女棒選手，目前進入第3年。

基金會除了贊助接棒未來女棒隊比賽經費、球衣、球具、營養金外，還找味全龍隊球員提供技術指導，希望拋磚引玉，讓更多企業投入資源支持女子棒球，建構女棒發展環境，從基層棒球、女子棒球到職業棒球，全面帶動棒球經濟生態圈發展，讓更多愛棒球的人有更多發展空間。

全國女子棒球錦標賽將於8月28日至9月3日，於台中萬壽棒球場和新北市三重棒球場兩地開打，歡迎球迷們持續關注接棒未來粉絲團，獲得每一場比賽資訊和她們的精彩表現。

接棒未來女子棒球隊總教練顏吉良表示，本屆共有15隊參賽，要達成3連霸真的很不容易，接棒未來女棒會持續加油、努力，這一批選手能力佳、穩紮穩打，相信可以勇奪佳績。

【頂新和德文教基金會_接棒未來棒球公益計畫】頂新和德文教基金會長期關注台灣棒球教育發展，自2017年起推動接棒未來棒球公益計畫，先後認養彰化及台中共21所學校，贊助球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練。自2018年以來推出「追夢工程計畫」幫助有夢想的球員赴日打球。2019年更進一步贊助女子棒球隊比賽及球衣球具經費。

在創辦人魏應充先生的叮囑下，接棒未來棒球公益計畫未來也將透過更多實地走訪，來發覺並解決基層問題，期待能以持續不斷的努力來照顧更多基層需要幫助的球員，也讓我們看見更多台灣棒球未來的希望！