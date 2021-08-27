1名網友日前在仁愛鄉往清境的回程山路中，發現1名女學生正「刁車」走在山路上，對方說本來要環島到花蓮，但中途電動機車沒電了，他考量到山上根本沒有充電站，最後竟回家開貨車「載對方到花蓮」，他與朋友花費整晚時間，從花蓮回到彰化家裡時已經早上，再接著上班；其他網友則說他相當好心，也有人說「幫個忙太超過了」。

1名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前與朋友到清境農場的山上兜風，回程時在山路上發現1名女學生牽著機車「刁車」走著，詢問之下得知對方的電動機車沒有電力了，而對方正在環島，本來要直接騎中橫公路直抵花蓮；他考量到最近的電池站是距離30公里的埔里，來回時間太久，且當時已傍晚5點多，不想讓女子單獨走在山路，最後想出回彰化開貨車，直接載對方到花蓮。

男子在山路中發現1名女學生「刁車」走在山路上，對方說電動機車沒電了，他考量到山上根本沒有充電站，最後竟回家開貨車「載對方到花蓮」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該名網友說，「反正爛好人都做到底了」，於是他回家開貨車到對方刁車地點時已晚上7點，再一路載著對方行駛中橫，路上果真都沒看到換電站，半夜1點才抵達花蓮，最後也沒有收取費用，就與朋友從花蓮返回彰化，回到家時已早上7點半，緊接著再去上班；他說自己也曾有過機車沒電的經驗，因此看到其他人都會幫忙。

其他網友留言說，「人太好了吧」、「這路程真的猛，感謝你的愛心」、「你真是一個大好人」、「大哥人真好，Gogoro還是在市區騎就好」、「好心有好報」、「台灣處處有人情太棒了」；不過也有人認為原PO幫忙太過頭了，留言說「做的太太太超過了」、「做這麼多，我是對方一定很不好意思，還是視能力幫忙吧」、「要上班還通宵幫忙，太過頭了」。