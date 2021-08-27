26日晚間美股回吐，市場觀望美國聯準會動向。港股2連跌後，27日多空爭持。恒指低開78點，甫開曾挫108點，見25307點半日低，之後反彈，曾升225點，見25641點全日高，重上十天線（約25531點）後回順，恒指中午升130點。

香港信報報導，港股午後跌破上午低位，曾挫111點，見25304點全日低。尾市跌幅收窄，恒指最終收市跌7點，報25407，連跌3日。大市全日成交額為1289.19億港元，創兩周以來最低。

國企指數27日收報8957點，升20點，漲幅為0.23％。科指跌14點，報6322點。

個股方面，大陸正式裁定「996」工作制違法，阿里巴巴跌3.9％，收報155.9港元。騰訊收市跌1.1％報466.4港元，成交居首有110.82億港元。石藥跌4.1％，報9.63港元，為表現最差藍籌。華潤置地升5.3％，藍籌中表現最好。