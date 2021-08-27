趙傳投籃。（民視提供）

民視《明星許願池》本周六晚10點邀趙傳以及林俊逸造訪節目，其中林俊逸更以交換學生的名義來到明星學院，揚言要換掉其中一位學生，讓所有固定班底人心惶惶，到底誰表現得不好將被取代！而王仁甫提議跟趙傳比拚籃球，口氣超大的他，表示如果沒投進籃，名字將倒過來唸。

歌手林俊逸一開場模仿費玉清帶來優美的〈一翦梅〉，讓人聽得如癡如醉。還為了孫協志跟王仁甫，特地用費玉清的唱腔重現5566的經典歌曲〈風雲變色〉，讓孫協志笑說：「第一次聽到這種版本，讓人不自覺想拉長脖子。」

而王仁甫則是提議跟喜歡打籃球的趙傳單挑比拚投籃，還稱自己有主場優勢，連練習都免了，直接上場，但沒想到投4球漏掉4球，甚至還賴皮剛剛只是在練習，趙傳也大方表示就當王仁甫是在練習。重新來的第2次，王仁甫非但沒有進步，還越投越歪，甚至惱羞決定，如果下一球再不進名字就倒過來唸。

但沒想到還是沒進，大家狂喊「甫仁王、甫仁王」，讓王仁甫哭笑不得。最後輪到趙傳投籃時，王仁甫想耍賤招，請全班同學站到籃框底下，試圖干擾趙傳，但趙傳不為所動，最後以投5投中4球的好成績，輕鬆獲勝，也見識到趙傳籃球實力相當專業。

還有令人噴飯的「機關槍」薔薔，因才藝表演被刷退到擔任評審的趙傳旁邊等待區，當趙傳正要評審班底學員時，認為不公的薔薔激動的抗議，像是唸RAP又像鴨子呱呱叫，連珠炮碎念頻頻干擾評審趙傳的講評，看得主持人孫協志與王仁甫哭笑不得，好脾氣的趙傳看這薔薔更說出「我不入地獄誰入地獄」，趙傳的幽默讓眾人哈哈大笑。