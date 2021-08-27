TVBS針對六都市長施政滿意度進行調查，高雄市長陳其邁的施政表現，高達57%高雄市民表示滿意，17%表示不滿意，26%的民眾未表示意見。該民調也針對陳其邁若宣布競選連任，高雄市民會不會支持呢？結果顯示，有50%高雄市民表示支持，27%不支持，22%未表示意見。

從該民調交叉分析發現，40歲以上市民對陳其邁滿意度增加一成五以上，高於其他年齡層。40-49歲滿意度增至62%；20-29歲年輕族群滿意度由56%略增至60%；30-39歲滿意度也略增至52%。另外，民進黨認同者滿意市長陳其邁表現的比例略增至90%；國民黨認同者滿意度由7%上升為24%，不滿意比例減少為43%；中立民眾滿意度由31%增加兩成至51%，只有13%表示不滿意，另外37%未表示意見。

另外該民調也針對陳其邁在處理疫情上的表現進行調查，高達70%高雄市民感到滿意，不滿意的僅13%，另外17%未表示意見。日前高雄發生群聚感染個案，足跡多在旅館場所，陳其邁表示部分旅宿業者違規，市府會加強查核，也會透過疫調匡列隔離，而近期高雄本土新增案例趨緩，顯示疫情在可控制範圍。

另外該民調也對市長陳其邁推動路平專案的表現進行調查，結果顯示，高雄市民滿意的比例由44%減少4個百分點至40%，但同時不滿意的比例也減少為33%，26%沒有表示意見。至於陳其邁推動路平專案的表現，高雄市民滿意的比例由44%減少4個百分點至40%，但同時不滿意的比例也減少為33%，26%未表示意見。而針對陳其邁處理最近高雄淹水的表現，調查顯示，有47%的高雄市民表示滿意，高於30%不滿意，另外23%沒有表示意見。

陳其邁補選上任一年的時間，推動經濟產業轉型、路平專案等政策，相較陳其邁補選上任4個月時的調查結果，高雄市民對陳其邁的滿意度增加13個百分點，不滿意度減少6個百分點，整體來說，陳其邁的施政表現獲得多數市民肯定。

該調查是TVBS在8月23日至25日晚間18：30至22：00進行調查，共接觸892位20歲以上高雄市民，其中拒訪84位，拒訪率為9.4%，最後成功訪問有效樣本808位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。