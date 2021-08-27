新潤(6186)今日舉行股東會，董事長郭長庚表示，今年將持續穩健布局北台灣自住市場，有三大建案依完工交屋認列營建收入，並將推出七大全新建案銷售，營運向上可期。

郭長庚表示，台灣經濟基本面良好，雖國內疫情升溫，但遠距商機龐大，刺激相關產業發展，因去年低基期表現，今年經濟成長率可期下，特別是半導體產業需求，區域房市的就業機會增加，加上基礎建設逐步到位，推升自住、換屋的剛性需求成長，讓公司去年繳出亮麗的成績單，今年將持續穩健布局北台灣自住市場。

新潤興業今年業績來源無虞，明、後年預計有大園航空城-明日莊園別墅案、土城-新潤心城與泰山機捷A5-新潤A5等三大建案，且陸續布局七大全新銷售建案，包含南港合建大案-擎天森林、淡水新市鎮-淡水三期、大園航空城-明日莊園別墅案、林口新北影視城-新潤DOUBLE、桃園高鐵特區-新潤君頤、土城暫緩重劃區-新潤心城2與機捷A10-山鼻站案等。新潤預期未來5年內，北台灣各地建案完工之總銷金額將上看290億元。

新潤今日股東會承認2020年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，盈餘分配現金股利1.25元，盈餘轉增資配股0.5元，總計為1.75元。新潤股東會承認並通過2020年度財報，2020全年合併營收28.56億元、營業淨利4.84億元，年增率分別為2.34％、9.08％，稅後淨利3.81億元，每股稅後盈餘3.45元。