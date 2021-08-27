農曆七月期間，一位女網友發現住同個屋簷下的男友接連出現異常的行為舉止，從覺得奇怪到令她感到害怕，最後受不了決定搬回家住。她曾在半夜時雙腳被人抓住，隨後男友卻從床底緩緩爬出來，把她整個嚇傻。網友見狀，紛紛認為事情恐不單純，「他是不是中邪啊？」

「我男友最近變得很奇怪」，女網友在Dcard上發文指出，最近常常被同居男友的詭異行為嚇到。有一次半夜醒來，發現男友不在，卻聽到浴室傳來聲音，仔細一看門縫之間竟然有雙眼睛與她對視，讓她當場尖叫，沒想到男友卻從裡面走出來，一臉疲倦倒頭就睡。

之後又發生陸續發生不少次，男友躲藏在房間各處，總是雙眼直直地對著她看，讓她感到發毛，但對方接著又裝作若無其事。還有一次，原PO半夜驚醒卻不見男友蹤影，在房間內到處都找不到對方，但當她走回床邊時，床底下突然有人伸手抓住她的腳，原PO盡力掙脫後只見一雙眼睛直盯著她。隨後男友緩緩爬了出來，滿臉疑問說，「怎麼不睡覺？」

自此，原PO再也受不了男友裝神弄鬼的舉動，被嚇太多次的她只覺得害怕又憤怒，無法和男友同床共眠，隔天便決定不回去，直接搬回家找媽媽住。當然，男友只是一再否認，稱不知道原PO在罵什麼，她傻眼直呼「他是精神分裂了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛回應，「乾…你男朋友是不是中邪啊」、「看他虎口、印堂有沒有發青」、「感覺是卡到什麼不好的東西」、「妳真的要認真關心一下他是發生什麼事，不要顧著生氣了⋯⋯應該不是玩的，而且現在是鬼月」、「雖然我傾向相信科學，但妳的敘述很毛，如果有相信宗教，要不要帶他去收驚之類的」。