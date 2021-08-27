中國外交部發言人趙立堅27日主持例行記者會表示，中方對阿富汗發生的這次恐襲事件，予以譴責，同時堅決反對並強烈譴責一切形式的恐怖主義，願同國際社會一道共同應對恐怖主義威脅，防止阿富汗再次成為恐怖主義策源地。

記者會上有人提問，在喀布爾發生的襲擊事件是否會影響中國對待塔利班的態度，中方是否會與西方國家一起打擊「伊斯蘭國」（IS）。

趙立堅表示，中方對阿富汗發生的這次恐襲事件予以譴責，對遇難者及遇難者家屬和傷者表示深切的慰問和同情。中方堅決反對並強烈譴責一切形式的恐怖主義，願同國際社會一道共同應對恐怖主義威脅，防止阿富汗再次成為恐怖主義策源地。

趙立堅表示，已注意到過去20多年裡，一些恐怖組織在阿富汗境內聚集發展，對國際和地區和平與安全構成了嚴重威脅。特別是「東伊運」，作為被聯合國安理會列明的國際恐怖組織，對中國國家和民眾安全構成了直接威脅。

阿富汗塔利班負責人已明確向中方表示，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。阿富汗塔利班應切實履行承諾，同一切恐怖組織徹底劃清界限，堅決打擊「東伊運」，為地區安全穩定以及發展合作掃清障礙。