金門何厝曾有金門東半島第一街，故事牆洋溢人文內涵，成為遊客打卡新景點。（李金生攝）

坐落於金門東半島的何厝，曾是明、清時期古官路與古渡口的水陸要衝，後來因為積沙淤塞商業式微，而在太武山腳下沈寂下來。金門首屆駐縣藝術家鄒佳哲博士用2座故事牆，將昔日「何厝街」的璀璨風華在五顏六色中舖展開來，成為吸引遊客走進600多年老聚落的6星級打卡新景點。

根據耆老口述和和地方文史專家楊天厚的調查，「何厝街」曾是金門地區東半島開發最早的街市，全盛時期曾有過「七宮（寺廟）八宗祠（家廟）」，後來因為渡口淤塞，商業交易逐漸沒落，如今殘存老街道建築述說著那曾經屬於它的塵封往事。

何厝村走過600多年，故事館揭牌儀式也很傳統。（李金生攝）

2018年在何厝社區發展協會的主動提案下，縣文化局啟動社區營造規畫，邀請首屆駐縣藝術家鄒佳哲以當地主要的農作番薯及石輪坊，展開打造老聚落新生命的社區復興運動。

石輪低沈的滾動聲在何厝再響來，提供遊客走入傳統聚落的新體驗。（李金生攝）

何厝的人文底蘊豐厚多樣，番薯故事館今天在鄉親見證下揭幕。（李金生攝）

在鄒佳哲夜以繼日的蒐集、整理聚落元素下，用1座番薯故事館、7座水池和原生水獺、50餘口水井，以及曾經滾動作響的番薯石輪、加落(轆轤)和歌仔戲班、大水甕、地瓜酒，在何厝老街口的2座故事牆完整串連起來。

何厝老街的店舖述說著那曾經屬於它的塵封往事。（李金生攝）

何厝村有七座水池，七星潭說法相沿數百年之久。（李金生攝）

這些屬於老聚落的古往今來，也是村民的共同記憶，在鄒佳哲從溽暑盛夏走到東北季風凜冽的寒冬，一筆一畫絲毫不苟的舖陳下，呈現讓人看到傳統聚落精彩的生活美學和豐富多樣的人文底蘊。

在金沙鎮長吳有家和何厝社區發展協會理事長王文思，以及帶著辦喜事的心情蜂擁來到的地方父老見證下，這座洋溢人文故事與內涵的故事牆在今天熱鬧揭幕。

古樸、幽靜是走過繁華的老聚落一直的模樣，即使市井塵囂不再，依然在全島第一高峰太山下，散發一種尊榮、大器的氣質。到金門尋訪傳統聚落，一定要去這座村落走一走。