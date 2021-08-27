BNT疫苗8/28開放登記意願！ 除了學生還有「這些人」可打

由慈濟、台積電等民間企業團體購買的BNT疫苗，其中約200萬劑即將來台，中央流行疫情指揮中心規劃12至18歲學生優先接種，人數約120萬人，剩下的80萬劑，指揮中心今宣布，將自8月28日下午2點起開放意願登記，呼籲有需求的民眾上疫苗平台登記。對此，有PTT網友表示，「塔綠班別搶，低端人士打這個就好」、「聖蟑士，別偷登記BNT」。

（中央流行疫情指揮中心提供）

指揮官陳時中說明，BNT疫苗剩下的量，會像先前從第一到第十類、根據年齡別往下開放。有醫師質疑，BNT優先開放青少年施打，18到20歲的人等不到疫苗，很多大學教師也還沒打，恐讓大學校園陷入風險。陳時中回應，成人可打的疫苗有莫德納、也有AZ，「還是把空缺盡量彌補起來，我們希望讓年輕族群盡量能夠打到。」

此外，對於有媒體爆料BNT疫苗下周就會到貨，陳時中表示，還無法證實這項消息，他沒有得到這樣的消息。

對於BNT開放意願登記，有PTT網友在八卦版留言表示，「意願登記然後呢？還是打不到」、「塔綠班別搶，我低端人士打這個就好」、「817不要搶，去打高端」、「怎麼這麼多聖蟑士崩潰」、「塔綠班聖蟑士，別偷登記BNT」、「第二類爆炸性解壓縮預備中」。

但也有網友表示，「唯一支持高端，不要跟我搶BNT」、「感謝台積電」、「台灣價值不足 ，只好打BNT了」。