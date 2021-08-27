《回憶三部曲》之一〈最臭兵器〉。（光年映畫提供）

日本殿堂級動畫導演大友克洋在1988年完成《阿基拉》之後，與《藍色恐懼》導演今敏、岡村天齋及森本晃司共4位導演歷經7年籌備與製作，在1995年一同完成3部短片動畫的經典不朽神作《回憶三部曲》將首度在台灣大銀幕上映，本週一預售原版海報套票上線後，竟創下1分鐘不到時間，300份海報套票竟全數秒殺完售，片商也再度祭出更好康的贈品，提供給各位影迷朋友們。

這部電影在1995年在日本正式上映後造成不小的轟動，片中關於人與未來科技連動關係，暗喻全世界政治與社會的反思，利用動畫手法更是獨具巧思，天馬行空的劇情走向更是令人回味再三。導演大友克洋表示他自己很少重看自己的作品，就算重看也容易把注意力放在缺點上面，特別是在剛拍完的時候，但這次重看《回憶三部曲》時候，反而以新鮮又愉快的心情看完整部片。他表示跟其他導演們在製作這部作品時，每一組團隊都很認真地追求各自的「趣味」，並且盡心盡力完成作品，所以希望各位觀眾可以2刷甚至3刷後，同步感受到這部電影帶來的趣味。

導演大友克洋曾在專訪中表示，最早開始的製作動機，本來是要動別的案子，為了那部作品而開始招募工作團隊，所以想先拍部短篇的作品來暖身，才因此有這部片的誕生。結果最後要拍的長篇動畫胎死腹中，最後將重心轉移到《回憶三部曲》這個案子上，同時定調為科幻短篇集，從他的漫畫短篇作品中選出〈她的回憶〉、〈永別了武器〉和〈火球〉等3篇，但因為〈火球〉的規模太大，所以就直接捨棄。最後開始了找尋導演的過程，先找到當時還是漫畫家的今敏重新編寫了〈她的回憶〉並做人物設定，然後找到兩位初出茅廬年輕動畫導演岡村天齋及森本晃司，最終花了近兩年時間正式拍攝製作，終於完成這部不朽神作《回憶三部曲》。

為慶祝套票完售，片商也不惜血本，在疫情最困難時，製作出精裝膠捲收藏冊，即將在9月2日起上映日起，只要購買《回憶三部曲》全台上映20家戲院電影票1張，即贈送入場特典「膠捲收藏冊及膠捲」乙本，更多該片最新消息，請上官方臉書粉絲團查詢。