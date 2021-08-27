中共中央直屬黨報今刊文批評「娘炮形象」近年在影視界和娛樂圈愈演愈烈，成為一種社會問題。所謂「油頭粉面A4腰，矯揉造作蘭花指」，一些舉止忸怩作態、喜歡撒嬌賣萌的「小鮮肉」，經由影視機構和經紀公司商業包裝，成為許多青少年的偶像。而其中有些人因人品藝德不佳，頻頻爆出負面新聞，甚至踩踏法律紅線，不僅為大眾所唾棄，甚或身陷囹圄。

《光明日報》文章指出，這股從娛樂圈席捲而來的病態審美風潮，對青少年審美取向的惡劣影響，不能不引起全社會的重視。近年來還有一種吊詭現象。一些偶像劇和綜藝節目中，男藝人和男性角色有的妝容濃重、衣著妖豔、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當。

該文稱，部分現實題材和革命歷史題材創作也邀請小鮮肉出演英模、硬漢，使本該陽剛、成熟、正氣的形象變得幼稚、邪魅。特別是一些抗戰題材作品，男主演妝容面若桃花，戰鬥時一襲華服，一番廝殺過後髮型絲毫不變，還時常擺酷造型，令觀眾大跌眼鏡。

文章批評，借助商業運作，小鮮肉們迅速走紅，片酬也水漲船高。一些明星為保持自己的商業價值，刻意製造熱點，曝光私生活，炒作緋聞，蹭熱度，引導粉絲投票刷榜。更有甚者故意挑起或煽動粉絲間的爭端，造話題、買熱搜，刻意製造一場場網路罵戰，使得社交媒體上烏煙瘴氣。不少青少年為了成為像他們一樣的明星，用青春做抵押，離開學校，開始「練習生」生涯。

文末稱，大多數青少年並不真正欣賞那些病態形象。文藝工作者應該認識到只有用正能量贏得大流量，才會既有市場，更有口碑。要用好文藝批評的利器，旗幟鮮明宣導講品位、講格調、講責任，使文化作品供給在審美上更加正向、豐富、多元，以文化人、立德樹人。只有多管齊下，才有可能從根本上扭轉這股畸形審美風氣。