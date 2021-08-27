軍公教薪資與基本工資有望同時調漲！行政院長蘇貞昌昨（27日）宣布，將請人事總處及主計總處研擬調漲軍公教薪資，同時指示勞動部準備資本工資審議資料，期待能與「全民共享經濟成長果實」，然而此消息曝光後，引起網友們熱烈討論，不少人哀號，漲基本工資對上班族無感，根本無法共享果實，只會感受到物價又上漲價。

明年度總預算案未編列軍公教待遇調整預算，但行政院長蘇貞昌肯定軍公教辛勞，並做政府帶頭加薪的示範，臨時宣布將調漲軍公教薪資，至於基本工資部分，蘇貞昌已經指示勞動部準備相關資料，讓基本工資審議委員會審議時能往好的方向發展，同時要求經濟部針對受疫情衝擊的產業，做好配套措施。

即使軍公教與勞工同時調薪尚未定案，但已經引起PTT網友熱議，許多人認為，多數的月薪族對基本工資上調無感，只會感受物價上漲，「便當又要漲了」、「原本薪資高於基本工資的根本無感，只知道物價又要漲了」、「漲基本工資，一般公司也不跟啊，只有時薪的有」、「基本工資分不到在職的好嗎？」、「漲工資最爽的是阿勞，中產階級準備吃屎」、「廉價勞力變貴物價上漲，白領不爽。」

此外也有人認為，即使全面調整軍公教與基本工資，根本無法讓全民共享經濟果實，「爽外勞跟打工族，慘的是那些不到30k專業替代性高的，大概也漲不到那群餐飲正職，消費力實質縮水，共享經濟果實，真的讚」、「調底薪關一般人屁事，誰領底薪？」、「不要再漲基本工資了，反而讓資方找藉口漲價而已」、「服務業倒一片，還要調整基本工資，哪個老闆受得了。」

儘管如此，還有網友對調漲基本工資持正面看法，「調也罵，不調也罵，到底要怎樣？」、「基本工資調漲，顯示整個經濟環境是好的，有什麼不對」、「能調是好事啦，不要還要降？」、「漲也罵，不漲也罵」、「一定要調的啦，物價都漲成這樣了」、「調漲底層民眾還是很好用啊」。