台中陳姓男子與就讀小六女兒的同學交往且發生性關係，遭判刑2年6月。(林欣儀攝)

目前就讀國一的「小花」，去年結識國小同班同學「小艾」的父親陳姓男子，兩人不但以男女朋友互稱，陳男還接連3次帶小花上摩鐵，直到學校老師發現不對勁才揭露此事，未料，小花竟稱陳男是初戀、不願接受驗傷。台中高分院審酌兩人是合意發生性關係，且陳男已以30萬元與小花家人和解，依與未成年人性交罪判他2年6月刑期。

判決指出，陳姓男子的女兒「小艾」去年就讀國小六年級，他也因此認識小花，兩人並從2020年1月開始交往，且在去年3、4月間，陳男還接連3次帶著小花上摩鐵，且陳男也購買手機、戒指等禮物送給小花。

直到去年4月間，陳男將要給小花的手機拿到學校、寄放在校門口警衛室，警衛將此事轉知給班導師，才揭露此段「老少戀情」。但小花面對老師詢問始終不願坦承，也不願接受驗傷，更一度以「不知道、忘記了」回應，最後才坦承與陳男交往，甚至表示「他是我的初戀」、「我唯一交往的男朋友」。

陳男雖辯稱與小花只發生過1次性關係，但法官認為，證據顯示兩人發生過至少3次性關係，且陳男明知小花年齡還小、身心與人格發展正處於重要階段，他卻為滿足自身情慾而與小花發生關係，另考量陳男已與小花家人以30萬元和解，審酌其情況，依與未成年性交罪判他2年6月刑期，可上訴。

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