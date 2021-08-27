“We did it Joe!”



Video of Taliban reportedly taxiing a UH-60 Black Hawk around at the Kandahar airport pic.twitter.com/eebH8WzAkJ — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 26 2021

社群媒體近期瘋傳一部塔利班俘虜阿富汗空軍的美製UH-60A「黑鷹」（Black Hawk）直升機後，在機場滑行炫耀的影片，不過卻遭不少網友嘲笑可能是不懂得怎麼起飛，「以為駕駛直升機就像騎馬一樣」。

由於在先前塔利班發動攻擊時，阿富汗政府軍幾乎「不戰而降」，將大量美援裝備拱手讓給塔利班，使其繳獲包括黑鷹在內的多架航空機。在這部影片中，可以看見一架前阿富汗空軍的UH-60A自機場的另一端向前滑行，繞了一大圈後，來到拍攝者的面前，向觀眾們展示「戰利品」。

不過卻有不少網友在影片下方留言嘲笑，稱「這些愚蠢的傢伙以為駕駛直升機就像騎馬一樣」、「看來有人翹了起飛和飛行課」、「讓我想起猴子抱著AK-47突擊步槍的影片」、「再見了那些開悍馬（Humvee）和皮卡車（pickup）的日子，以後塔利班會在喀布爾的大馬路上開黑鷹」。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）先前引述美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員、曾在美國空軍服役25年的退役上校魏納柏（John Venable）指出，阿富汗空軍是一支「殘破不堪」的機隊，在美國承包商人員逐步撤離後，其UH-60A的妥善率在6月只剩下30%，更別提在塔利班接掌阿富汗政權後，只要美國不繼續提供零件和其他支援，如A-29超級大嘴鳥（Super Tucano）輕型攻擊機、UH-60A等較精密的機型，將「幾乎無法飛行」。

新聞網站「The Drive」指出，阿富汗空軍黑鷹是美國陸軍退役翻修後的UH-60A，共獲得45架，但在政府崩潰前只成功培養出28個合格的飛行機組，且其中可能有部分已逃出阿富汗；阿富汗官員還透露，美國承包商人員在撤離時一併帶走了直升機上的高價值設備，包括飛彈防禦系統，以及用於追蹤地面目標的軟體等。