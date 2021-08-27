泰國的新冠肺炎工作小組周五表示，泰國從下個月起，將對零售和餐飲業解除管制，在曼谷和其他的高風險地區允許最多25人的聚會。
該工作小組指出，對於活化經濟來說，解除封鎖和調整措施是必要的。泰國正極力抵抗傳染病的擴散，加強疫苗接種，但是目前僅有一成的民眾已接種疫苗。
從9月1日起，包括曼谷等29個高風險行政區域的購物中心、髮廊、腳底按摩店、運動場所等將得以恢復營業，餐廳也可以開放客人用餐。
泰國當局要求商業經營者必須確保員工都已接種疫苗，並且必須定期地使用抗原試劑盒進行檢測；對顧客也應要求出示疫苗接種或是陰性檢測的證明。
泰國周五新報1.87萬名單日確診著，以及273名死亡人數。累計114萬名確診者和1.05萬名死亡人數。
泰國目前極力對抗Delta變種病毒，八月因該病毒而死亡人數創新高。
工作小組發言人Apisamai Srirangsan表示，必須調整處理和應對傳染病的方式；透過戰略調整和信心的建立，讓控制疾病與安全地恢復經濟兩者能夠相一致地發展。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。