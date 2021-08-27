泰國的新冠肺炎工作小組周五表示，泰國從下個月起，將對零售和餐飲業解除管制，在曼谷和其他的高風險地區允許最多25人的聚會。

該工作小組指出，對於活化經濟來說，解除封鎖和調整措施是必要的。泰國正極力抵抗傳染病的擴散，加強疫苗接種，但是目前僅有一成的民眾已接種疫苗。

從9月1日起，包括曼谷等29個高風險行政區域的購物中心、髮廊、腳底按摩店、運動場所等將得以恢復營業，餐廳也可以開放客人用餐。

泰國當局要求商業經營者必須確保員工都已接種疫苗，並且必須定期地使用抗原試劑盒進行檢測；對顧客也應要求出示疫苗接種或是陰性檢測的證明。

泰國周五新報1.87萬名單日確診著，以及273名死亡人數。累計114萬名確診者和1.05萬名死亡人數。

泰國目前極力對抗Delta變種病毒，八月因該病毒而死亡人數創新高。

工作小組發言人Apisamai Srirangsan表示，必須調整處理和應對傳染病的方式；透過戰略調整和信心的建立，讓控制疾病與安全地恢復經濟兩者能夠相一致地發展。