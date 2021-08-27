威宏-KY(8442)受惠歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，以及東京奧運帶動運動商機持續擴大，終端需求強勁推升客戶拉貨力道，第2季合併營收14.2億元，歸屬母公司稅後淨利6,020萬元，EPS 1元，單季營運不僅重回獲利表現，更進一步創下六個季度以來新高水準。

威宏表示，上半年產品結構為，運動包袋及高爾夫球袋(德御)23%、運動手套護具及周邊34%、尼龍包袋及配件20%、真皮包款及配件11%、旅行箱及包袋12%，運動相關已回復到疫情前約八成左右水準，輕奢包袋與旅行箱則回復約六成左右，從在手訂單掌握度來看，威宏樂觀兩大需求將穩健走揚，若生產基地疫情控制得宜，歐美等國順利放寬境管政策，2022將迎接消費爆發潮。

此外，為配合客戶指定出貨需求，以及有效控制人力成本費用，威宏將進一步擴大東南亞生產基地規模，日前已確定柬埔寨將再擴增15-20條產線，公司指出，原先柬埔寨主要以輕奢及休閒包袋為主，擴廠之後將彈性生產運動包袋，以增加生產調度空間。

展望未來，威宏逐步從去年保守轉為審慎樂觀，運動終端市場復甦訊號明確且強勁，帶動NIKE、PUMA、PING等國際客戶下單拉貨意願，輕奢與旅行箱客戶如KIPLING訂單亦穩定成長，TUMI新單亦開始挹注，惟近期東南亞等國疫情反覆，威宏將配合當地政府政策謹慎因應，並發揮其生產基地區域佈局優勢，調配訂單至疫情和緩國家生產，以迎接市場需求大爆發。