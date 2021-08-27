由台灣團隊組成的金融科技公司Side Hustle Microfinance微型金融機構(Side Hustle MFI)布局柬埔寨，以史上首見非傳統大型金融機構身份，獲柬埔寨官方核發微型金融機構營運執照，今天並與樺晟(3202)持股40％的信託公司Stronghold Trustee簽訂3年3000萬美元土地信託貸款開發投資計畫，幫助投資人解決外國人無法持有土地與投資效益最大化的問題。

Side Hustle MFI在團隊靈活性或業務服務皆符合柬埔寨官方對金融市場未來規畫，2021年7月以柬埔寨史上首見非傳統大型金融機構身份，在與眾多知名國際金融機構競爭中獲得青睞，取得柬埔寨微型金融機構執照，正式揭牌營運。

Side Hustle MFI核心業務將涵蓋小額信貸、擔保品貸款、微型商業基礎設施、低利企業貸款、青年創業貸款等微型金融業務，並會持續將金融商品服務和數位金融科技結合，例如透過數據分析進行各項業務與商品服務的規畫與設計，降低營運成本，跳脫當地以傳統銀行為主的金融架構，實現金融普惠效率加速與創新金融服務。

在數位金融科技優勢以外，Side Hustle MFI於正式揭牌營運後與柬埔寨首間合規信託機構Stronghold組成策略聯盟，簽訂3年3000萬美元土地信託貸款開發投資計畫。未來Stronghold將負責土地資產信託，Side Hustle MFI協助媒合信託客戶與土地開發商，並提供貸款、檢視與監督開發計畫執行，相對傳統金融架構，不論是土地方、資金方、開發者都更能確保投資成果與效益。

該計畫簽署後，Stronghold不僅能擴展其信託業務，也將使Side Hustle MFI的服務更具彈性與完整性，提供企業及投資者有關資金、土地及其他相關金融服務的一站式解決方案。