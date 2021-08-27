台中捷運公司董事長林志盈指出，捷運捷粉專案占運量比例初期以15％為目標，未來希望至少達到20％，1年後將視成效檢討專案內容。（盧金足攝）

台中捷運綠線推出「捷粉回饋專案」，民進黨議員27日抨擊門檻太高，不少民眾抱怨一般搭乘很難達到優惠標準，優惠不如已擁有高搭乘率的台北捷運，對捷運運量提升沒有幫助。台中捷運公司董事長林志盈指出，捷運捷粉專案占運量比例初期以15％為目標，未來希望至少達到20％，1年後將視成效檢討專案內容。

台中市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任在總質詢時指出，中捷公布「捷粉回饋專案」，乘客每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20％；每月搭乘50到59次，隔月回饋25％；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30％，搭乘次數是以完成「進站刷卡、出站扣款」為1次。

黃守達指出，即不論搭乘距離，進站出站就是累計一次，該優惠預計於9月1日推出。但消息一出，就有不少民眾在反映優惠門檻太高，一般搭乘很難達到優惠標準。

他質疑，中捷優惠方案明顯是參照台北捷運的「常客優惠方案」，台北捷運只要前一月搭乘11次以上，就可享有10％現金回饋比例，21-30次回饋15％、31-40次回饋20％、41-50次回饋25％、51次以上可享30％回饋，北捷路線、班次多，搭乘習慣已養成，達成優惠輕而易舉。

黃守達也對中捷的優惠方式提出疑慮，台北過去20年皆提供電子票證8折優惠的方案，2020年2月1日起才正式轉換為現在的常客優惠；高雄捷運持續提供電子票證搭乘捷運85折優惠。

中捷綠線目前只有一條綠線，且市民還可享有雙十公車優惠，捷運的搭乘誘因相當低，中捷新推出的優惠門檻還遠比北捷高，優惠卻也不見比北捷多，這樣的設計是否合理？真的對提升運量會有幫助嗎？市民真的會有感嗎？

黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任認為，市民無感的政策就是失敗的政策，要求交通局應盤點中捷與台中市大眾交通運輸的使用狀況，設計現階段最適合台中的優惠方案，提供搭乘捷運的利多，鼓勵更多族群搭乘中捷，對中捷運量的提升才會有幫助。

林志盈指出，台中捷運9月1日起將推出捷粉回饋專案，捷粉專案先針對學生、上班族設計，藉此養成搭乘捷運習慣，以1天搭乘2次，每月通勤22天，搭乘次數即超過40次，若假日出遊也選擇搭捷運，即可達到50次以上。

林志盈以台北捷運為例，在疫情發生前，2020年11月搭乘40次以上佔運量比例為17.9％，另1280元定期票使用次數佔運量24.2％，故常客回饋40次以上加上1280元定期票，佔11月整體運量的42.1％。台中捷運捷粉專案佔運量比例初期則以15％為目標，未來希望至少達到20％，1年後將視成效檢討專案內容。