粉黛亂子草即將剷除，吸引遊客流連。（廖志晃攝）

集集鎮環保志工，巡視粉黛亂子草是否擴散。（集集鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

集集鎮長陳紀衡（左），巡查粉黛亂子草生長情形。（集集鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

在集集鎮種植的粉黛亂子草，被認定是侵害性外來物種，農委會要求在8月底前移除，引來許多遊客爭睹「粉紅愛情草」最後的美麗；集集特有生物保育研究中心與集集鎮公所，27日會勘初步認為沒有擴散，將持續觀察2年。

戴姓業者在集集鎮和平社區，種植又名粉紅愛情草的粉黛亂子草，吸引民眾前往流連拍照，因而成為熱門景點；但農委會認為粉黛亂子草是外來物種，唯恐種子擴散危害本土生態，行文縣府農業處，要求業者在8月31日前剷除，否則開罰。

經過集集鎮長陳紀衡居間協調，戴姓業者同意自行移除，但目前仍開放入園，預計在8月30日動用大型機具剷除。

陳紀衡邀請特有生物保育中心植物組人員，與和平社區環保志工團，在園區周圍巡查荒地與農地，是否有粉黛亂子草擴散情況，目前並未發現任何擴散的跡象；不過，特生中心仍將持續觀察2年，以防止粉黛亂子草生長。

陳紀衡表示，集集鎮一直都很重視生態保護，此次風波卻讓外界誤會破壞生態，因此決定號召社區民眾，巡查粉黛亂子草有無擴散到園區外；他認同農委會的生態保護考量，因此協助說服業者移除，也希望消除大眾對集集鎮與和平社區的誤解。

特生中心植物組人員表示，因為粉黛亂子草開花後，即將長出種子，所以近期有立即剷除的必要；紅毛草、雀稗草都帶有紫色、粉紅色的原生種雜草，容易被誤認為粉黛亂子草，差異在花稈的長度與顏色，粉黛亂子草較長，花桿為粉紫色，而且植株高度超過人的腰身。