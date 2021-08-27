美國一家智庫的最新調查顯示，超過半數美國人支持美國在中共入侵台灣時派軍捍衛台灣。專家分析說，這顯示近年來美國人對台灣及其困境的認識大為提高，20年來美國為阿富汗付出2000軍人性命與一兆多美元，「試想一下，如果換成台灣，美國願意付出多少鮮血和財富？」

《美國之音》引述美國芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）公佈的最新調查說，如果中國入侵台灣，有52%的美國受訪者贊成派遣美軍防衛台灣。這是該委員會自 1982 年首次提出該問題以來，歷次調查中記錄到的最高比例。

這項名為《首次有半數美國人贊成在中國入侵時捍衛台灣》的調查報告說，近7成（69%）受訪者支持美國承認台灣為獨立國家，65%支援台灣加入國際組織，57%支援簽署美台自由貿易協定，53%的受訪者支持美國與台灣正式簽署結盟，46%支持明確承諾在中國入侵時保衛台灣。

德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀對此分析稱，中國對台灣的軍事外交壓力在媒體上有很突出的報導，美國人越來越意識到台灣及其面臨挑戰的困境。美中之間日益激烈的競爭，也導致了對台灣更多認識和關注。

該調查顯示，61%的受訪者將中國視為競爭對手或敵手，而有60%的受訪美國人將台灣視為盟友或必要的合作夥伴。

調查報告說，雖然很大一部分美國人似乎不熟悉台灣，但如果美國政府改變現有的對台政策，大多數美國人似乎準備好了承認台灣獨立。不過葛來儀對此感到驚訝，她說，「我認為美國人並不瞭解這種決定所涉及的所有複雜因素」。

美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫在推特上發表評論說，美國更多民眾支持保衛台灣的趨勢非常重要，但是「以民意調查作為外交政策的基礎是非常不確定的」。葛來儀同意此一看法，她說，調查結果完全取決於你如何提問題，「如果你問美國人，即使這會導致與中國的全面戰爭，美國是否應該承認台灣是一個獨立的國家，你可能會得到不同的回答。」

美軍從阿富汗撤軍以來北京當局發出了 「今日阿富汗，明日台灣」的宣傳。葛來儀表示，美國20年前進入阿富汗是為了防止該國成為恐怖分子襲擊美國的基地。但是對台灣的關係可以追溯到幾十年前，即便在1979 年斷絕外交關係，但是與台灣一直保持著非常牢固的關係。

美軍從阿富汗撤軍倉皇而混亂，大陸媒體發動了全面的「今日阿富汗，明日台灣」宣傳。圖為美軍撤離初期極為混亂的阿富汗機場。（圖／路透)

她說，美國實際上對阿富汗花費了超過1兆美元，失去了 2000多人的生命，整整進行了20年的反恐戰爭，並試圖幫助阿富汗建設。「所以，也許人們應該得出的結論是，如果美國為阿富汗都付出了這麼多鮮血和財富，試想一下，美國實際上可能願意為保護台灣付出多少鮮血和財富？」