彰化縣去年結婚率已經低於全國平均值，儘管在每胎3萬元的補助下，去年出生率還是躍居全國之冠，但結婚率節節往下探，增添未來人口成長變數，縣長王惠美搶先最新預告，明年生育津貼再加碼，並且青年住宅也準備要動工了，鼓舞更多年青年留在彰化「生產報國」。

不婚不生被越來越多年輕人奉為人生正道，但是更多人擔憂危及國本，內政部統計，去年全國結婚率千分之5.16，是11年來新低，連帶影響出生率，彰化縣的結婚率則更低於平均值，然只有千分之4.08。

審計室就指出，彰化縣持續推動生育補助政策，2020年出生率躍居全國第一，但卻乏配套措施，衍生轄內外福利遷徙現象，縣內居住條件、婚育政策仍有改善空間，應該檢討改善，打造樂婚及友善生育環境。

此外，審計室也指出彰化縣青年與家長共住比例高，房價所得比較部分直轄市高，應籌劃轄內居住資源，建構完善的生養環境。

王惠美也率先回應，搶先宣布了生育津貼明年全面再加碼，除了生育津貼每胎可以補助3萬元。以第1胎為例，0歲至未滿5歲的孩子自己帶，每月3500元的育兒津貼，明年8月起提升到5000元；0至2歲交由準公幼可得到7000元的托育津貼，明年8月會提升到8500元。

至於，2至6歲在幼兒園，繳費上限公立幼兒園每月1500元、非營利2500元、準公共幼兒園 3500元；明年8月起，繳費上限公立幼兒園只要1000元、非營利2000元、準公共幼兒園3000元／月，王惠美鼓舞勇敢結婚，「多生一點，政府會幫忙您養。」

縣府建設處表示，彰化縣第一座青年住宅將推出600戶，第一期容納戶數176戶也力拚在年底前發包、動工。