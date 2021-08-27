新北市29區圖書館及圖書閱覽室將於明（28）日起限流重新開放自修室及資訊檢索區，入館容留人數維持降載，幼兒使用空間、演講廳、研習教室等部分密閉空間仍暫不開放。

新北市立圖書館館長王錦華表示，全市105間分館的自修室及電腦區座位已全數裝設防疫隔板，並拉大間距，採間隔座或梅花座保持安全距離，同時加強環境以及設備的清潔消毒，兼顧防疫與民眾使用需求。

新北市圖表示，繼8月24日起圖書館恢復正常開放至晚間及開放兒童圖書借閱服務後，28日更將進一步全面開放全市29區自修室以及資訊檢索區的使用。

由於演講廳等密閉空間暫時仍未開放，故圖書館特邀故事教練許榮哲、藝術文學專家謝哲青、人際溝通師張忘形及知名心理諮商師周慕姿等名家，從28日起於新北E書房一連推出4場「線上新北講堂」，希望透過各領域專家獨特的見解與新穎的觀點，帶大家面對後疫情時代的來臨，用閱讀療癒，同時幫助身心紓壓。

詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站或洽詢電話：（02）29537868分機8003。