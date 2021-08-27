高雄市桃源區明霸克露橋8月7日遭沖垮後，公路總局甲仙工務段搶修完成約850m的簡易便道於25日開放試通行，3天來管制通行大致順暢，每日往來車輛約70輛左右，公路總局甲仙工務段考量臨時便道跨玉穗溪週邊緊急通行避難平台近日再持續加固整理後，可增加行車緊急避難空間，經與桃源區長謝英雄及復興以上三里里長討論後，管制時段決定於8月28日起再增加開放下午4點30分至下午5點30分時段。

公路總局甲仙工務段為確保民眾通行安全，25日開放的明霸克露橋簡易便道先試通行3天，僅開放上午7點至8點、中午12點至下午1點2時段，之後視狀況檢討及調整。

甲仙工務段指出，25日中午山區突發陣雨，以致玉穗溪上游有溪水變濁、水位上漲情形，現場也立即於中午12點30分進行便道緊急封閉，所有施工機具人員撤離至安全區域，民眾也相當配合，而臨時便道跨玉穗溪週邊緊急通行避難平台經近日再持續加固整理後，可增加行車緊急避難空間，因此決定再增加開放下午4點30分至下午5點30分時段，可供民眾上下班及學生放學進出時段通行，但因此時段經近期觀察，為玉穗溪土石流好發之高風險時段，屆時將視當天狀況隨時進行緊急封閉。

甲仙工務段強調，為讓民眾可即時獲得該便道通車資訊，用路人可下載LINE官方帳號掃描QR Code，加入明霸克露橋便道通行LINE群組，以取得最新便道通阻狀況。籲請用路人多加留意便道通行相關即時資訊（亦可電詢高雄市桃源區公所及甲仙工務段南橫公路行車管制室（07-6881054），以確保行車安全。