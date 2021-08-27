新北今出現一例接種高端疫苗後死亡案例，新北市三重區一位47歲男子患有胰臟癌，24日接種高端疫苗後回醫院就診胰臟癌，當晚即出現發燒、食慾不振及忽冷忽熱情形，25日至26日出現精神恍惚、反應遲鈍及全身無力癥狀，26日清晨送醫，晚間11時死亡，今由中央疫情中心公布個案，如今送醫畫面也曝光。

從畫面中可以看到，該男子於26日清晨6時許，在醫護人員幫助下，全身仍癱軟無力、全身慘白，臥躺上了救護車送醫急救。

據了解，這名男子本身患有胰臟癌，平時未與妻子、孩子同住，接種疫苗後2日都有定時服用藥物，接種疫苗後一直感到身體不適，26日出現精神恍惚、反應遲鈍及全身無力癥狀，由同住母親報案將男子送醫，該男子被送往北市馬偕醫院急救，不幸於當日晚間11時許不治，事後警方鑑識人員到場勘察採證。

衛生局長陳潤秋表示，該男子死因還要進一步釐清，目前已與疾管署通報，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，市府都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，仍由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。