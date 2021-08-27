魚池尖山在今年4月間發生火災，林火延燒面積12.76公頃，南投林區管理處在跡地打樁編柵，防止土壤流失，後續將提供免費苗木，獎勵輔導造林及企業認養等多元方式，讓租地造林的承租人，做復育造林時的選擇。

林務局南投林管處與魚池鄉公所，27日邀集林業試驗所蓮華池研究中心、日月潭國家風景區管理處、魚池國中、中華造林事業協會、綠然能源公司、今網資訊科技公司、愛種樹公司及承租人等公私部門，在魚池鄉公所大禮堂，研商魚池尖山火災跡地復育造林方式。

魚池尖山位於南投林區管理處埔里事業區第73林班保安林地，今年4月間發生森林火災，延燒面積12.76公頃，引起當地居民關切；林管處撲滅火災後，邀請專家學者會勘，研議復育造林處理方式，並於第一時間，在有水土保持需求的區域約0.79公頃，進行打樁編柵等緊急處理，避免衍生水土流失問題。

南投林管處處長李政賢表示，魚池尖山火災後續復育工作持續進行中，但考量事發地點主要是在已放租土地上，林管處的決策與作為必須尊重承租人意願；放租面積9.5889公頃（非租地面積3.1711公頃），涉及租地19筆、20多位承租人及共同營林人。

承租人除可向林管處申請免費苗木，自行復育造林外，也可參加20年期的獎勵輔導造林，每公頃政府補助46萬元，分年分期撥付；承租人如因故無法自行造林，也可與企業合作，由林管處協助媒合企業認養協助造林，希望能創造中央、地方、林農與企業等各方多贏局面。